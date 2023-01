Castellitto è Dalla Chiesa: «Il suo assassinio è una ferita aperta»

di Marco Castoro

«Grazie alla fiction Il nostro Generale la storia di mio padre, delle Brigate rosse, e quella dei ragazzi del suo Nucleo antiterrorismo potrà finalmente essere conosciuta anche dai più giovani». È il pensiero di Rita Dalla Chiesa, che si chiede ancora «perché i carabinieri, i poliziotti, il generale Dalla Chiesa, chiunque abbia partecipato a fermare quegli anni bui, anche rimettendoci la vita, non vengano studiati a scuola, dove ancora si preferisce parlare degli assiro-babilonesi o delle guerre puniche. Eppure fanno parte del patrimonio della nostra Repubblica e di tutti gli Italiani che hanno vissuto con angoscia quel periodo. Questi eroi dovrebbero diventare dei punti di riferimento anche per i giovani». A fare da sponda ci pensa Sergio Castellitto che sottolinea: «Mi sapete dire quale sia l'ultima pagina dei libri di storia che i nostri ragazzi studiano? Ci fermiamo alla Seconda Guerra Mondiale».



L'attore, ormai diventato Generale, dopo la grande prestazione nella fiction (che lui rigorosamente chiama film in 4 atti) racconta: «È stato più difficile raccontare il privato, le relazioni sentimentali, ma anche quella con il ragazzi del Nucleo. Mi fa piacere il rispetto con cui si parla ancora oggi di quest'uomo, non solo per la presenza dei figli, ma anche perché sono ferite aperte. Per interpretare Dalla Chiesa ho fatto ciò che ogni attore dovrebbe fare, superare la performance e raccontare la storia. L'attore deve capire che il suo lavoro è narrare un personaggio. È un film di cui ho nostalgia, e questo è sempre un buon segno». Il Nostro Generale - in onda da lunedì 9 gennaio in prima serata su Rai1 per quattro serate è una coproduzione Rai Fiction-Stand By Me, prodotta da Simona Ercolani per la regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin.



Il figlio Nando Dalla Chiesa ricorda: «Mio padre è stato l'uomo delle istituzioni, ha insegnato cosa siano. Non mi ha mai insegnato la Costituzione leggendomela, me l'ha insegnata con i fatti».



«Noi fratelli abbiamo avuto sempre un papà molto presente - aggiunge Rita Dalla Chiesa - mia madre ha avuto un marito che magari non poteva esserci ma era molto innamorato di lei. Teresa Saponangelo l'ha interpretata magistralmente: mia madre era la cassaforte di mio padre. Lui a lei raccontava qualunque cosa le stesse capitando, dubbi, fragilità, certezze. Lei incamerava tutto, ma con noi non ne parlava». E Teresa Saponangelo ci mette il punto esclamativo: «Lei ha vissuto due passi indietro, una grande donna dei tempi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 08:01

