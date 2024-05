Casa Italia, il programma Rai che diventa piattaforma per gli italiani all'estero

di Redazione web



Con una platea di oltre 80 milioni di potenziali “italici”, lavoratori all'estero, discendenti e amanti del nostro Paese, "Casa Italia" sta diventando una vera e propria piattaforma. Non solo Europa ma anche Argentina, Brasile, Stati Uniti e Australia. Quindi grandi numeri e grande partecipazione. A condurre il programma di punta del palinsesto del canale Rai Italia è Roberta Ammendola, al timone da due anni.



"Non immaginavo un seguito così importante come numero e partecipazione di pubblico a questo programma - confessa la conduttrice - all'estero lo vivono come un contenitore, un filo diretto con l'Italia, rispetto a come noi viviamo la televisione in Italia. Non solo anziani nostalgici del nostro Paese, in quanto immigrati che vedono l'Italia come un loro ricordo, a cominciare dai loro paesi di origine, ma un elemento importante è rappresentato dai tanti giovani che ascoltano il programma, che utilizzano Casa Italia e il canale di Rai Italia come piattaforma per far vedere ciò che loro alle prime armi stanno facendo nel mondo. Ci seguono da ogni parte, Canada, Usa, Cina. Giovani che non mi aspettavo di trovare.



Roberta Ammendola conduce anche un altro programma di successo "Mattina 24" di RaiNews. Che ha ascolti con punte del 6.9% intorno alle 6.30, con media in crescita rispetto agli anni scorsi e superiore al 3%. E per una allnews non è poco. "La fascia del mattino di RaiNews fa gioco, anche perché va pure su Rai3, è la prima informazione dalle 6 alle 8 - sottolinea la conduttrice che aggiunge: "Con un pubblico di un certo livello culturale, molti professionisti. Mattina 24 è una formula vincente, un racconto giornalistico con la caratteristica di essere un po' più familiare, con una lettura delle news non statica ma fatta in piedi, come se ti stessi prendendo un caffè con i telespettatori a casa. Questa formula è risultata vincente. E gli ascolti ci premiano".

