Cartoons On The Bay dal 3 all'8 dicembre in multipiattaforma

Digital, Live & Hybrid dal 3 all’8 dicembre. Digital su tre diverse piattaforme, Cartoons on the Bay Channel, RaiPlay e MYmovies.it, che offriranno al pubblico e agli accreditati altrettante diverse tipologie di contenuti, dalle interviste con i protagonisti dell’animazione e del mondo dei linguaggi transmediali alle opere selezionate per i concorsi internazionali, il tutto organizzato con un palinsesto on demand.

La manifestazione - organizzata da RaiCom - è stata presentata dalla presidente RaiCom, Teresa De Santis che ha ricordato come l'animazione è l'apripista per costruire e ispirare nuovi modelli produttivi da far girare su più piattaforme.

De Santis con l'a.d. RaiCom, Angelo Teodoli, due ex direttori di Rai1 da sempre attenti al prodotto. L'animazione - ha sottolineato Teodoli - è un fluidificatore di cultura, un linguaggio che diffonce cultura. RaiRagazzi è presente con 12 produzioni che andranno sui canali Rai YoYo e Rai Play.

Il direttore del Festival Cartoon on the Bay, per il dodicesimo anno è Roberto Genovesi che ha anticipato che questa edizione sarà nel segno di Nathan Never e Franco Battiato. I cartoni - come ha ricordato il moderatore Fabrizio Casinelli, nonché direttore di Rai RadioLive, sono una fucina per i più giovani e Cartoons On the Bay è un grande luogo d'incontro.

La multisala Movieplex de L’Aquila, attraverso un accordo di partnership con il festival proporrà sei film in sei giorni, dal 3 dicembre all’8 dicembre in visione gratuita fino ad esaurimento posti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA