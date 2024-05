Verissimo, Carolyn Smith e Carolina Marconi: «Nella battaglia contro il tumore ci siamo sostenute a vicenda». Silvia Toffanin commuove con la sua lettera

di Sara Orlandini

Carolyn Smith e Carolina Marconi hanno affrontato la stessa battaglia, la più difficile della loro vita: hanno lottato contro il tumore e, oggi, a Verissimo hanno raccontato come hanno trovato la forza di rialzarsi. Le due donne, rivedendo alcune interviste del passato, si sono commosse ma hanno, poi, spiegato che non perdere mai la speranza e rimanere positivi aiuta tantissimo. Carolyn ha, poi, spiegato che, purtroppo, ha scoperto che il suo cagnolino Scotty è malato: «Ho scoperto che il mio cagnolino Scotty ha un tumore al fegato e ho sofferto tantissimo quando lui stava facendo gli esami. Anche io ne ho fatti tanti ma vedere lui così mi ha fatto piangere, non è bello per niente. Questo per dire che non è facile stare accanto a chi soffre e comunque sostenerlo».

Carolyn Smith e Carolina Marconi

Nella sua intervista a Verissimo, Carolina Marconi ha spiegato: «Carolyn è la nostra forza, io la chiamo "la nostra capitana". È importante parlare di questa malattia anche con qualcun altro che la sta vivendo. In tante mi hanno scritto "Mi sento sola" e io rispondo, ma ci sono io! Le persone ci vedono sempre sorridenti ma non è facile. A tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia vorrei dire che siete voi che dovete trovare la forza, non dovete lasciarvi abbattere da nessuno. A me è capitato di ricevere dei messaggi di persone che mi scrivevano "Smetto di seguirti perché non riesco a vederti senza capelli", ma questo è un problema loro, non mio, non ho scelto io di avere il cancro».

Carolyn Smith ha, quindi, aggiunto: «Mi sono presa una grande responsabilità ma quando si affronta una battaglia così grande è importante sostenersi a vicenda. Non è facile aprirsi riguardo alla malattia, dipende molto da chi hai intorno. Non è facile ma noi siamo forti e, poi, dobbiamo sempre essere positive. Io combatto contro la malattia da nove anni ormai e, a breve, farò la tac, lì potrò dire o meno se sta andando bene la terapia. È importante la prevenzione e aiutare la scienza in questo campo. Io non auguro a nessuno di trovarsi nella nostra situazione, in tanti mi hanno scritto "Non mi faccio i controlli perché ho paura" o rimandano e io dico, non perdete tempo. Se la malattia la scoprite presto è possibile sconfiggerla. Il momento più difficile non posso dirlo perché ce ne sono stati tanti, li ho superati tutti. Forse il momento più brutto è stato quando ho scoperto che il tumore era tornato perché pensavo di averlo sconfitto».

La lettera di Silvia Toffanin

Carolyn Smith e Carolina Marconi sono state più volte ospiti a Verissimo a raccontare la loro lotta contro il tumore e, quindi, Silvia Toffanin ha deciso di dedicare loro una lettera speciale: «Voglio dirvi grazie perché siete davvero due donne molto speciali.

