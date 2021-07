Carolina Marconi, nuovo look con la parrucca: «Come vedete, da pelatina a capellona».

Carolina Marconi continua la sua lotta con il cancro e sul social mostra il suo nuovo look. Dopo essersi rasata a seguito delle cure infatti l’ex gieffina Carolina Marconi ha deciso di indossare una parrucca e di presentarsi sorridente ai follower dal suo account Instagram: «Come vedete, da pelatina a capellona».

Carolina Marconi, nuovo look con la parrucca

Carolina Marconi ha annunciato sul social la sua malattia e sta mostrando ai follower la sua coraggiosa lotta con il cancro. Carolina sta affrontando la chemioterapia e intanto, come mostrato dal suo account, ha deciso di rasarsi i capelli e ricorrere all’uso di una parrucca. Proprio dal suo account la Marconi è apparsa sorridente e con una folta capigliatura: «Volevo una parrucca da un po’ – ha spiegato - La cosa bella è che la parrucca è arrivata prima che cadessero i capelli, volevo metterla subito per non vedermi "cambiata"... Sinceramente non so come avrei potuto reagire ma quando fai questo tipo di percorso piano piano capisci che l’ultimo tuo pensiero è la caduta dei capelli perché la verità è che indebolendosi non appartengono più a te e diventa quindi una liberazione rasarli. Per me è stato così, alla fine preferivo vedermi pelata».

Carolina Marconi confessa di aver avuto timori per il suo cambiamento fisico: «Pensavo di soffrire mano mano che i giorni passavano e mi guardavo allo specchio del mio bagno, avevo paura di non riconoscermi, invece nel mio inconscio capivo che ero sempre io, il mio sorriso, i miei occhietti… e cercavo di amarmi ancora di più (nella vita ti devi prendere cura di te stesso e amarti, non aspettare che lo facciano gli altri) Sia chiaro, se fa troppo caldo vado anche in giro da pelatina, ma la vita è uno stato d’animo ci sono giorni che ti vuoi vedere anche con i capelli, quando l’ho indossata ero felice come una bambina».

Naturalmente il pensiero di Carolina Marconi va anche a chi sta affrontando la sua battaglia: «Sto cercando nel mio piccolo di creare un’associazione per cercare di aiutare tante donne per avere la loro parrucca gratis ma ci vorrà del tempo spero che mi aiuterete a farle felici».

