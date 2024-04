Caro polizze, a Napoli boom di targhe polacche. Il servizio di Farwest

Tra gli aumenti del caro vita quello dell’assicurazione è percepito come uno dei più ingiusti. Perché è obbligatorio e perché va a colpire un bene a cui non possiamo rinunciare: la macchina. Nell’ultimo anno le polizze rc auto sono aumentate mediamente del 7,1%, ma ad aumentare sono anche gli evasori assicurativi. Tra chi decide di non pagare e chi cerca di risparmiare con ogni mezzo necessario è sempre più frequente il rischio di fare un incidente senza la certezza di essere risarciti. Come capita sempre più spesso a Napoli, dove da qualche anno per pagare di meno si fa ricorso ad un escamotage: la targa polacca. Ma come funziona? È legale? O è una truffa? E in caso di incidente, chi paga? Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Aprile 2024, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA