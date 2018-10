Morto il generale Luigi Carlucci, padre di Milly, Anna e Gabriella. Aveva 91 anni

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

risponde al telefono con la voce rotta dal pianto per confermare la notizia che suo padre, Luigi Carlucci, 91 anni, è deceduto questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma. Il generale in pensione, padre di Gabriella, Anna e Milly Carlucci si è spento dopo un lungo periodo di malattia “era una persona anziana, aveva quello che hanno le persone della sua età” ha ribadito piangendo al telefono Gabriella Carlucci.aveva confidato in un'intervista a Vanity Fair, il momento difficile della sua vita: “ Non è un periodo facile sotto il profilo personale. Dopo l'addio a mamma, ora assisto al declino di papà, 89 anni a maggio”, aveva detto nel 2016. Al telefono Gabriella Carlucci ha annunciato che i funerali del padre si terranno mercoledì 24 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Chiara, in piazza giochi delfici a Roma.