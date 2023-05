Carlotta Mantovan, la sorpresa alla figlia nel ricordo di Fabrizio Frizzi: il bel gesto della ex moglie del conduttore

di Redazione Web

Carlotta Mantovan, la compagna del defunto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, ha fatto una sorpresa alla figlia che ha commosso i social. La donna, in occasione del decimo compleanno della figlia Stella, le ha organizzato una festa dove era presente il celebre Sceriffo Woody, protagonista dei film animati Toy Story, a cui Fabrizio prestò la voce nel cartone.

La dedica sui social

Tutti hanno colto il riferimento a Fabrizio, scomparso a causa di una malattia nel 2018. Da allora Carlotta ha continuato la sua vita dedicandosi alla figlia Stella, tenendo sempre a mente il ricordo di Frizzi, non solo per lei ma anche per la bimba. La sua dedizione si evince anche dalla didascalia del post, che sembra rivolgersi proprio al conduttore: «Te l'avevo promesso».

Il ricordo

Nella foto si vede la piccola stella ballare con Woody, vestita da principessa.

