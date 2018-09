Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna indopo la perdita del compagno, e padre della sua piccola Stella, Fabrizio Frizzi. L'ex Miss Italia ha partecipato come ospite al programma di Rai Tre "Agorà Estate" e nel suo intervento è stata evidente la forte emozione di tornare sugli schermi dopo tanto tempo.La Mantovan ha dato appuntamento ai telespettatori a lunedì, la giornalista si occuperà di smascherare le fake news all’interno del programma 'Tutta salute', in partenza dalle 10.45 lunedì 10 settembre su Rai 3. A lungo dopo la morte di Frizzi si è parlato di un ritorno in Tv di Carlotta e così è stato: «Ringrazio la Rai per questa opportunità, ringrazio il direttore di Rai Tre Stefano Coletta e la squadra che mi accoglierà», ha dichiarato in diretta e dalla prossima settimana inizierà la sua nuova avventura.La prima a lanciare un appello per lei fu Milly Carlucci, collega e molto amica di Fabrizio: «Visto che la nostra è davvero una famiglia», aveva dichiarato, «vorrei tanto che Carlotta, che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai». E così è stato. La Mantovan potrebbe anche trovarsi al fianco di Antonella Clerici nella conduzione del nuovo programma Rai "Portobello"