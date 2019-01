Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 08:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia una grande donna. Proprio queste donne ma anche alcuni uomini che, allo stesso modo, hanno avuto un ruolo rilevante nella carriera di celebri artisti rimanendo in disparte sono al centro di Inseparabili. Vite all'ombra del genio, la produzione originale Sky Arte in onda dal 29 gennaio alle 21.15.Gli 8 episodi, scritti e condotti da, vogliono «rimettere in luce chi ha vissuto nell'ombra, dare voce a chi ha dato un contributo significativo alla vita degli artisti ma è stato dimenticato spiega lo scrittore Per ricostruire le vite di questi personaggi oscuri abbiamo usato carteggi, diari, testimonianze e ci siamo avvalsi del contributo di esperti e di immagini d'archivio». È insomma «un gioco di specchi, per vedere l'uno riflesso negli occhi dell'altro, per cogliere da un punto di vista nuovo e inedito artisti di cui sappiamo tutto». Il viaggio comincia con Dino Valdi, per vent'anni controfigura di Totò: «un uomo prigioniero della sua stessa maschera, che è stato quasi più Totò di Totò stesso ricorda Lucarelli Al funerale del grande comico ci furono grida e svenimenti, molti pensavano di aver visto il fantasma di Totò, in realtà era Valdi». Protagonisti degli altri episodi saranno il produttore discografico Butch Vig, che fece grandi i Nirvana, Mary Austin, l'unica donna che Freddie Mercury abbia amato, Lee Strasberg, maestro di recitazione di Marilyn Monroe, il poeta Guillaume Apollinaire che ispirò l'amico Pablo Picasso, Alma Reville, moglie di Hitchcock nonché montatrice e sceneggiatrice dei suoi film, Sòf'ja Andrèevna Bers, moglie di Tolstoj, e Brian Epstein, manager dei Beatles.