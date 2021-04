Carlo Conti, Top Dieci al via dal 23 aprile: «Riunirò le famiglie italiane»

ROMA - Durante il lockdown l'immagine tv di Carlo Conti e Gianni Morandi da soli in un live davanti alla Basilica di Assisi deserta resterà indelebile negli anni. Così come quella di Papa Francesco che cammina solitario durante la Via Crucis del 2020. «Io non dimenticherei neanche la serata del David di Donatello precisa Conti quando primo al mondo ho realizzato una cerimonia di premiazione con gli artisti in nomination collegati da remoto. Eppure sono stato criticato perché il programma ha raggiunto solo l'8% di share». Ma Conti ha pure riaperto la Rai chiusa nei lucchetti del lockdown. «Con Top Dieci abbiamo raggiunto il 20% di share e 4 milioni di spettatori», precisa il direttore di Rai1, Stefano Coletta. E ora si riparte (da venerdì 23 aprile su Rai1) con altre 6 prime serate del format che unisce la famiglia, con figli, genitori e nonni, a cercare di suggerire dal salotto di casa la risposta alle squadre che si sfidano.

Carlo Conti al Top (Dieci) riunisce le famiglie davanti alla tv: gli ospiti della prima puntata



«E soprattutto si ricomincia con il pubblico sottolinea Conti perché un varietà senza orchestra, balletto e spettatori presenti perde gran parte degli ingredienti che servono a realizzare un programma di intrattenimento. Questa volta una piccola dose di pubblico ci sarà, 18 persone distanziate e tamponate, che dietro le telecamere interverranno con applausi e suggerimenti».

Nella prima puntata le squadre che si sfidano sono formate da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi contro Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. Ospiti musicali, Giorgia e Rita Pavone. A proposito di ospiti Conti e i suoi autori hanno pensato di portare in trasmissione dei cartonati dei divi di Hollywood, quasi un'illusione di averli ospiti. Top Dieci è il gioco-varietà family che si nutre di sondaggi, delle notizie di costume e gli eventi dei vari anni. Arricchiti dalle curiosità che tanto stimolano le risposte del pubblico. Molte delle quali incentrate sul rapporto uomo-donna, dalle cose che non si sopportano ai regali più graditi.

