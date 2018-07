Fabrizio Frizzi, la maglietta regalata a Flavio Insinna e quella battuta di Gigi Proietti

Sulla copertina del prossimo numero di Spy - che per il suo primo compleanno si è regalato una nuova veste grafica e tante rubriche e servizi in più, in edicola da venerdì 27 luglio -e il cast di “” in onda da settembre.Tra i nomi che Spy è in grado di dare in anteprima ci sono il comico Giovanni Vernia, uno dei maestri di “Ballando con le stelle”, Raimondo Todaro, Antonella Elia, Guendalina Tavassi, Vladimir Luxuria, l'ex concorrente di “Amici” Antonio Mezzancella, l'attore e modello Mario Ermito, Massimo di Cataldo. E in giuria? Confermatissima Loretta Goggi e come new entry Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.