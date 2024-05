Carlo Conti guiderà Sanremo 2025 e 2026: «Ora le canzoni e la squadra»

di Totò Rizzo

Un nome, un marchio, una garanzia: Carlo Conti torna al Festival di Sanremo, direttore artistico e conduttore per il 2025 e 2026. La Rai lo aveva praticamente “blindato” per l’Ariston un minuto dopo che Amadeus aveva detto che non sarebbe sbarcato in Riviera per il sesto anno consecutivo, mentre soffiavano i primi spifferi su un eventuale cambio di casacca viale Mazzini-Discovery. Conti aziendalista di ferro, uomo dai format di successo (da “Tale e quale” a “I migliori anni”), comandante che guida la nave nel porto di ascolti solidi e familiari, tradizionalista ma con uno sguardo acceso sulle novità, aveva già curato e presentato Sanremo nel 2015, 2016 e 2017, quest’ultima edizione col leggendario accordo Raiset che gli aveva affiancato Maria De Filippi. Informale t-shirt bianca, collegato con il Tg1 del mattino, è stato Conti a spiegare il suo “sì”: «Ho accettato grazie al grande affetto della nostra azienda, dall'amministratore delegato al direttore generale, al direttore Intrattenimento, fino alla signora delle pulizie, ai cameramen, ai tecnici, ho sentito questo tifo per me che mi ha fatto dire: torniamo. È già partito questo tam-tam. Avete lanciato la notizia e squilla continuamente il telefono. I Conti tornano. Torno a Sanremo dopo 7 anni. Cercherò di riprendere quel lavoro fatto, portato avanti alla grande dalle due edizioni fatte da Claudio Baglioni e dalle cinque, alla grandissima, di Amadeus».

Sulle canzoni ha snocciolato il mantra del direttore artistico-conduttore: «La musica, come sempre, protagonista, al centro. La musica attuale, la musica che piace. Speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutta la famiglia di fronte alla tv». Infine, sempre secondo tradizione, l’invito a rimboccarsi le maniche: «Da oggi si inizia, ci sono degli step ben precisi: la cosa più importante, che è il regolamento, l’ascolto delle canzoni delle Nuove Proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti». Sta proprio qui il busillis per cercare di confermare i numeri “bulgari” del quinquennio Amadeus (punte di share con la quasi totalità della platea tv e 60 milioni di raccolta pubblicitaria): il regolamento che è sempre un complicatissimo meccanismo bersaglio di polemiche, le canzoni con cui attirare il pubblico giovane delle ultime edizioni senza far scappare i boomer e accontentando la discografia, lo show che gira intorno alla musica in gara. Per quest’ultima voce il “duo Amarello” era stato garanzia perfino nell’annus horribilis senza pubblico del Covid. Che si inventerà Conti? Pare scettico sui soliti compagni di giochi (Panariello, Pieraccioni): da buon toscano sa che la ribollita è buona ma tutte le sere no.

