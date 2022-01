Carlo Conti porta in tv i Tali e Quali: sconosciuti di successo

Carlo Conti torna domani in prima serata su Rai1 in compagnia di Ligabue, Vasco Rossi, Renato Zero, Gianna Nannini e tanti altri cantanti. Ma siccome non siamo a Sanremo le star non sono gli originali bensì gli imitatori di Tali e Quali, il varietà che nel corso di quattro appuntamenti darà spazio a straordinari artisti “non professionisti”, che si sono proposti nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma, e che sono stati selezionati per il loro essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano. La giuria (Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa) è la stessa dell’edizione di successo dell’autunno scorso. Chissà che da questo festival degli sconosciuti non escano talenti del calibro dei Gemelli di Guidonia.

Lo show è prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly. Le 42 esibizioni saranno suddivise nelle 4 puntate del programma. Ogni puntata avrà il suo vincitore. L’ultima puntata sarà arricchita da una super sfida: i “vincitori di puntata” ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il campione di “Tali e Quali”. In campo tutto lo staff di Tale e Quale Show, dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

