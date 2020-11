Carlo Conti ricoverato in ospedale per Covid. Lui conferma su Instagram: «Tranquilli, torno presto!»

Come sta Carlo Conti, il popolare conduttore televisivo risultato positivo al Covid qualche giorno fa? Dopo alcuni giorni di sintomi più o meno lievi, Conti è stato ricoverato all’ospedale di Careggi, Firenze, nel reparto malattie infettive: lo scrive Repubblica nelle sue pagine fiorentine, aggiungendo che le sue condizioni non sono gravi ma che i medici non le hanno giudicate compatibili con l’isolamento a casa.

Sulla questione la Rai con una nota ufficiale ha dato un aggiornamento sullo stato di salute del conduttore: «Carlo Conti è da qualche giorno in cura all’ospedale Careggi di Firenze per essere seguito al meglio avendo i sintomi da contagio da Covid-19. Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv», si legge nella nota.

E lo stesso Carlo Conti su Instagram ha tranquillizzato i fan: «Tranquilli! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri! Torno prestoooo!». Su Twitter intanto "forza Carlo" è finito in tendenza, con tantissimi utenti che tifano per la sua guarigione.

STASERA TALE E QUALE SENZA DI LUI Questa sera dovrebbe andare in onda la nuova puntata di Tale e quale show, la trasmissione che Conti presenta da anni: ma se venerdì scorso a condurre da casa era stato proprio lui (aiutato da Panariello in studio), stavolta alla conduzione si alterneranno i giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, insieme a Gabriele Cirilli.

Nei giorni scorsi Conti su Instagram aveva raccontato che dopo i primi giorni da asintomatico erano arrivati i sintomi (Febbre, tosse e dolori) ma aveva postato un biglietto del figlio Matteo scrivendo che tra tutte le medicine questa è la più potente. Nelle ultime ore evidentemente i sintomi sono diventati più forti e invasivi e da qui la decisione del ricovero.

