Carlo Conti, gli auguri ai lettori di Leggo: «Buona salute a tutti. E anche buona tivvù»

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

Il vero augurio lo faccio in primis ai telespettatori ed è un augurio di buona salute per il nuovo anno: la salute è la cosa più importante, la prima vera grande ricchezza!!! Per la televisione mi auguro che nel 2020 possa continuare ancora a proporre al pubblico le tante varietà diverse di programmi come sta facendo. Il pubblico ha una grande arma: il telecomando grazie al quale può scegliere davvero di tutto. È come poter decidere di mangiare al ristorante o in pizzeria, sushi o le escargot. In Italia abbiamo un menù completo, nessun altro Paese ha il nostro ventaglio di offerte. E nel nuovo anno ci sarà anche la 70esima edizione del Festival di Sanremo: le premesse sono ottime, sono cominciati a uscire grandi nomi come ospiti. Amadeus, ne sono certo, farà un ottimo lavoro. E mi auguro possa sfornare nuovi giovani dal futuro garantito, come accaduto negli ultimi anni.