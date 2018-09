Sabato 22 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carlo Conti vince ancora con Tale e Quale Show su Raiuno. Oltre 4 milioni e 217 mila la media spettatori, pari a quasi il 22% di share. Un format pluriennale (siamo all’ottava edizione) che non stanca mai e appassiona il pubblico a casa e nello studio Tv del centro Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi.Nella puntata di ieri è salita sul gradino più alto del podio la cantante Roberta Bonanno, che ha impersonato e interpretato Aretha Franklin, un omaggio alla regina del soul scomparsa di recente. La straordinaria esibizione della Bonanno ha messo d’accordo tutti, la giuria, i compagni e il pubblico: primo posto in classifica indiscusso. La prima puntata invece aveva visto il successo di tappa di Vladimir Luxuria.Nella serata tv di venerdì bene anche l’Italvolley, sia sul parquet sia per quanto riguarda gli ascolti su Raidue: 2.560.000 telespettatori, share 11,24%. Battuto perfino Checco Zalone con Sole a Catinelle su Canale 5: 2.295.000 telespettatori con il 10.8% di share. Bene Quarto Grado che ha battuto Rambo 2: 7,09% contro 5,25%. Intorno al 4% sia Propaganda Live con Zoro su La7 sia le audizioni di X Factor 12 su Tv8.