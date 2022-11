Unico allenatore ad aver sollevato al cielo per quattro volte la coppa della Champions League e ad avere vinto il campionato nei cinque tornei più prestigiosi d’Europa in Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia, Carlo Ancelotti è uno dei mister più amati, ma non tutti sanno che negli anni 70, quando militava nelle giovanili del Parma, giocò una partita con Pier Paolo Pasolini e Bernardo Bertolucci.

Carlo Ancelotti, quella volta che giocò a calcio con Pier Paolo Pasolini e Bernardo Bertolucci

Ospite a «Che tempo che fa?», Ancelotti ha raccontato di essersi infiltrato nel cast di «Novecento», nello stesso periodo in cui Pasolini stava lavorando al film «Salò o le 120 giornate di Sodoma».

Era il 16 marzo 1975, «io ero in collegio a Parma in quel periodo – racconta il mister –. Non sapevo che erano lì, sono andato a fare numero». Una domenica, giorno di riposo dalle riprese, le due troupe si sfidarono sul campo della Cittadella di Parma, che si trovava a pari distanza dai due set, villa Aldini sui colli bolognesi per Pasolini, e la campagna tra Parma e Reggio per Bertolucci.

Infiltrato insieme a un suo amico dalle giovanili del Parma, Ancelotti si spacciò per attrezzista e giocò una partita memorabile nella squadra di «Novecento». L'incontro finì 5 a 2 per la squadra di Novecento. Neanche a dirlo, Carlo segnò uno dei gol. Una partita storica.

