Beppe Menegatti, a "Oggi è un altro giorno" il marito di Carla Fracci: «Ogni tanto riappare e mi dice...»

Beppe Menegatti ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. Beppe Menegatti, famoso regista teatrale, è il marito di Carla Fracci, l’indimenticabile étoile scomparsa lo scorso anno.

Beppe Menegatti ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno

Beppe Menegatti, a "Oggi è un altro giorno"

Beppe Menegatti ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Il regista teatrale Beppe Menegatti ha ricordato la moglie Carla Fracci, scomparsa lo scorso anno: «Sto bene – ha spiegato - ho momenti di grande solitudine. La sublime donna che mi ha lasciato solo ogni tanto mi riappare e mi porta un po’ di consolazione ma non mi fa tornare quel sorriso che era la mia prerogativa. Quando arriva mi dice una frase bellissima: “Abbi pazienza, ci rivedremo. Di ai nostri amici che il mio amore per loro è intatto e che tante persone si rincontrano dopo aver fatto questo volo verso il cielo". Quando la rivedrò le dirò che purtroppo ha lasciato un vuoto e che tanti amici hanno una sorta di dolore che non riescono a cancellare»

Beppe Menegatti vedrà “Carla“, il film Tv dedicato alla vita di Carla Fracci, interpretata da Alessandra Mastronardi, in onda domenica prossima, 5 dicembre: “Rivedermi sullo schermo mi ha fatto un grande effetto. Ho pensato alla bravura di Gabriele rossi, che fa un ruolo straordinario, quello di Mario Pistoni, con cui si è fatto molto onore”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA