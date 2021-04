Canzone Segreta , la sorpresa inaspettata a Serena Rossi. Parte un brano d'amore, poi accade l'imprevedibile. Ieri sera, in onda su Rai1, il programma condotto da Serena Rossi. E proprio a lei è arrivata inaspettatamente una sorpresa.

Dopo l'uscita di Orietta Berti, la conduttrice è stata invitata a sedersi sulla poltrona bianca destinata agli ospiti. Entra la cantante e amica di Serena Rossi, Tosca che intona una versione intima ed emozionante di "Io che non vivo senza te", la canzone della conduttrice e del compagno Davide Devenuto. Durante l'interpretazione, entrano gli zii, i genitori e la sorella della conduttrice. Serena si commuove. Poi accade l'inaspettato.

Alla fine del brano d'amore, entra in passerella il compagno Davide, con cui ha il figlioletto Diego. Serena in lacrime si alza e commenta: «Non ci credo». Poi, l'abbraccio e il tenero bacio. Emozione in studio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 07:58

