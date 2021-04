Canzone Segreta, Cristina Parodi guarda un video e scoppia in lacrime. Poi accade l'inaspettato

Canzone Segreta , Cristina Parodi guarda un video e si scioglie in lacrime. Poi accade l'inaspettato. Stasera, in onda su Rai1, l'ultima puntata del programma condotto da Serena Rossi. Tra gli ospiti in studio, Cristina Parodi. La giornalista, emozionata e curiosa di sapere cosa le stava per capitare, si è accomodata sulla poltrona bianca. Ed è partita la sorpresa.

Il primo videomessaggio arriva dai tre figli che vivono lontani da casa: «So che è doloroso vederci crescere e andare lontano, ma noi ti vogliamo bene». La giornalista si commuove alle lacrime. Poi parte lo show. Lo Stato Sociale dedica a Cristina Parodi "La canzone dell'amore perduto" di Fabrizio De Andrè, suo brano del cuore. Nel frattempo, sul led, appaiono le immagini di Formentera - l'isola preferita della giornalista - ed entrano in studio le amiche con cui condivide le vacanze spagnole.

Cristina Parodi invia baci e abbracci virtuali a tutte e alla fine della performance sale sul palco incredula. «Non avrei mai pensato di trovare qui le mie migliori amiche, hanno mentito bene. Quando ho visto Formentera, ho capito che eravamo nel posto giusto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 01:00

