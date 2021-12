«Canonico», la prima serie di Tv2000: don Michele racconta la vita in parrocchia

Tv2000 debutta per la prima volta con una serie tv, producendone una originale e tutta sua. «Canonico» ha debuttato martedì 14 dicembre con la prima puntata da 20 minuti. Una serie tv originale e dal sapore di commedia, della televisione della Cei, con l'obiettivo di catturare un pubblico trasversale senza però tradire i valori e la mission del canale.

«Lo psicologo si paga, il prete è gratis». E alla fin fine sono simili: uno si occupa dell'animo, l'altro dell'anima. È questo lo spirito che muove il protagonista, don Michele, un parroco molto umano e altrettanto moderno, che si inserisce con delicatezza e partecipazione nella comunità che gli è stata affidata diventando non solo guida spirituale ma anche portavoce dei problemi quotidiani. Su Tv2000 va in onda ogni giorno (dal lunedì al venerdì alle 19.30) Canonico. Una fiction di 20 puntate da 20 minuti.

«Canonico» è la storia di don Michele, alias Michele La Ginestra, che, appena rientrato da una missione in Sud America, viene inviato dal vescovo Valeri in un piccolo paese. Qui il protagonista si rende conto che tutte le comunità, piccole o grandi, affrontano problemi simili, vivono momenti di gioia ed altri più tristi. Armato di pazienza e di fede, don Michele si fa pronto servitore dei suoi nuovi compagni di viaggio. Ascolta, dà consigli, vive imprevisti di vario genere, riuscendo però, puntata dopo puntata, a diventare un punto di riferimento per tutti, dai giovani che hanno perso la retta via a coloro che già vivono in parrocchia il loro impegno con la fede.

La serie tv racconta la vita vera della parrocchia, che è fatta di tante piccole cose. La parrocchia è come una casa, che va costruita, mantenuta, riparata quando è il caso. E don Michele si dà molto da fare perché vuole creare un posto accogliente dove poter ricevere tutti quelli che hanno bisogno e dedicare loro tutto se stesso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 12:31

