Masterchef al via, Cannavacciuolo: «In tv mi diverto, in cucina penso solo alla perfezione»

di Rita Vecchio

«Quando il pilastro sacro sono amore e famiglia, non puoi cambiare se non in meglio. La famiglia è stato ed è il mio punto di forza». Con quel suo sorriso affabile, con quella cadenza napoletana che gli presta la battuta sempre pronta e quella giacca bianca con ricamato il suo nome, Antonino Cannavacciuolo risponde deciso alla domanda se e come la televisione lo avesse cambiato. Volto importante di Masterchef, il programma in onda da stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, è l’eccezione che conferma la regola più stellata in cucina. Cannavacciuolo è il dodicesimo che sale sull’Olimpo Michelin degli chef italiani con il ristorante Villa Crespi a Orta San Giulio. Stelle che diventano 7 se si sommano il bistrot di Novara, di Torino e i due resort Laqua by the Sea e Laqua Countryside.



Sostiene di non essere stato cambiato dalla tv. E che dice invece, delle tre stelle appena prese?

«Significa lavorare per fare ancora meglio. È come se avessi la consapevolezza, più di prima, che non posso deludere chi mi ha dato fiducia. Mia moglie Cinzia mi rimprovera perché non mi godo il presente. Ma per me ogni premiazione è un punto di partenza».

In 47 anni, di cui 30 in cucina, ha avuti tanti punti di partenza.

«Il piatto è studio, è ricerca, è un derivato di ingredienti che ami. La complessità non è tanto inventare un piatto, quanto migliorare quello che già esiste. La difficoltà è lavorare non pensando di aver raggiunto la perfezione, ma continuando a ricercarla».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 01:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA