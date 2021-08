Canale 5, ecco quando ricominciano i programmi tv più amati dal pubblico

Settembre è alle porte e ricominciano le trasmissioni tanto amate dal pubblico. Come riportato da Davide Maggio ecco il palinsesto 2021/2022 di Canale 5 e le date di inizio e le messe in onda dei programmi televisivi che si sono interrotti durante l'estate. Tanti i punti saldi e le riconferme, ma anche qualche novità. Tra queste, per esempio, "Scene da un matrimonio" con Anna Tantangelo e "Star in the Star" con la conduzione di Ilary Blasi.

Programmi tv, ecco quando ricominciano i daytime

Pomeriggio Cinque (6 settembre 2021)

Uomini e Donne (13 settembre 2021)

Forum (13 settembre 2021)

Mattino Cinque (20 settembre 2021)

Striscia la Notizia (27 settembre 2021)

Programmi tv, il GFVip e Amici

Per quanto riguarda la sera e il reality più longevo della tv saranno due gli appuntamenti (lunedì e venerdì). Ecco la data di inizio: Grande Fratello Vip (13 settembre 2021). Al martedì il palinsesto prevede film e le partite di Champions League. Il giovedì la prima novità: si parte il 16 settembre 2021 con Star in the Star condotto da Ilary Blasi. Il daytime del sabato si apre il 18 settembre 2021 con le nuove stagioni di Amici e Verissimo. Sempre il 18 settembre, però nella fascia serale, ritroveremo Belen Rodriguez con Tu si que vales.

