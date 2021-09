Can Yaman e Diletta Leotta storia finita: lui a Venezia, lei in costume triste per la fine dell'estate

L’addio fra Diletta Leotta e Can Yaman sembra ormai certo anche se la coppia non ha ancora dato l’ufficialità. Da tempo Diletta Leotta e Can Yaman non si fanno più vedere insieme e ora lui, rigorosamente da solo, è sbarcato a Venezia.

Can Yaman e Diletta Leotta, storia finita

Mentre Diletta Leotta posta scatti in costume al mare, rattristandosi per la fine dell’estate, quello che dovrebbe essere il fidanzato, l’attore Can Yaman, sbarca solo soletto al Festival del cinema di Venezia e viene assalito dalle fan. La fine della relazione fra Diletta Leotta e l’attore sembra ormai certa anche se manca l’ufficialità: la coppia, un tempo molto presente suo social, ha passato l’estate divisa e la stessa giornalista-conduttrice ha festeggiato il compleanno senza la presenza del compagno.

Can Yaman tra l’altro al Lido è stato premiato nell'ambito del Filming Best Italy Movie Award ed ha sfilato a fianco della collega israeliana Moran Atias, con cui sembra ci sia stata una grossa complicità…

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA