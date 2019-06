Anchenon ha fatto mancare il suo sostegno ad, lo scrittore siciliano ricoverato in gravi condizioni a Roma all'ospedale Santo Spirito: su Twitter Fiorello ha scritto un post di incoraggiamento in dialetto siciliano. «Avanti maistru... fozza susemini!!!», scrive lo showman, anche lui di origini siciliane (letteralmente «avanti maestro, forza alziamoci»).I due sono amici da molto tempo, da quando Fiorello cominciò a fare un'esilarante imitazione dello scrittore nel programma 'Viva Radio2', molto apprezzata dallo stesso Camilleri. Lo scrittore, 93 anni, papà del Commissario Montalbano, è stato colpito da infarto e si trova in gravi condizioni: amici e parenti sono accorsi al suo capezzale, nella speranza che possa riprendersi.