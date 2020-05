Cambio moglie, seconda puntata: le nuove coppie a confronto hanno età completamente diverse

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 18:16

Mercoledì 27 maggio andrà in onda alle 21.25 sul Nove la seconda puntata di “Cambio Moglie”, reboot del classico format di successo, prodotto da Banijay Italia. Anche in questa puntata inedita due donne si scambieranno la vita per una settimana, vivendo in un contesto familiare e sociale opposto al proprio.Questa volta l’interessante esperimento sociale metterà a confronto la vita e le abitudini di due coppie “diversamente” giovani: i Marra sono infatti una coppia di baristi bresciani quarantenni amanti della movida, del cibo sano e dei social; i Michelini invece sono una coppia romagnola, entrambi ventottenni, legatissimi alle tradizioni locali e virtuosi del ballo liscio. Le due donne vivranno l’una la vita dell’altra, con esiti a tratti sconvolgenti. L’esuberante Luna traslocherà in un habitat agreste dove il tempo è scandito dalla buona cucina e dove Lorenzo – il compagno di Valentina – non ama le donne appariscenti e truccate, odia i lavori domestici e far tardi la notte. Valentina d’altro canto dovrà fare i conti con un frigo iper-salutista, pranzi frugali consumati in piedi e lunghissime notti in discoteca. Dopo i primi giorni passati ad osservare e adeguarsi al nuovo stile di vita, le due donne detteranno le proprie regole del gioco e da quel momento niente sarà più come prima. Luna cercherà, infatti, di movimentare la vita “da anziano” di Lorenzo mentre Valentina cercherà di trasmettere al compagno di Luna l’importanza delle tradizioni e della semplicità, con esiti tutt’altro che prevedibili.