California, Heather Locklear, star di Melrose Place, arrestata di nuovo per aver aggredito un medico

Di nuovo nei guai l'attrice, 56 anni, star della serie cult Melrose Place. Per la seconda volta dall'inizio dell'anno la donna è stata arrestata dalla polizia nella contea californiana di Ventura per resistenza a pubblico ufficiale.Anche l'altra sera, come nei mesi scorsi, la polizia è intervenuta per sedare una lite fra l'attrice e altre parsone, ma la donna, definita "intossicata" ha aggredito un medico chiamato per calmarla. Il giudice ha fissato una cauzione di 20mila dollari per il rilascio in attesa della prima udienza del processo",