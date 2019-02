Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo scorso anno fu la partita più social dell'anno. Ma a scatenare commenti e like non furono né gol né grandi parate. Bastò la scritta in sovraimpressione che illustra il risultato a scatenare il web. La partita fuche, per convenzione, viene abbreviata con le prime tre lettere delle squadre ovveroche, letta tutta insieme fa l'effetto che fa...Oggi la serie A aveva in programma il posticipo della 22esima giornata proprio alla Sardegna Arena tra sardi e bergamaschi, ma la regia ha tagliato...la testa al toro abbreviando a due le lettere per squadra. Così si è giocato un semplice Ca-At. Lo stratagemma ha però indispettito parecchi puristi: «Ma che giochetti sono questi? Ogni squadra merita tre lettere. Ridateci Cag-Ata!». «Aver tagliato una lettera non è servito a nulla. La partita resta una Cag-Ata come tutto questo campionato!». E' veramente difficile accontentare tutti.