Caccia al ladro, su Paramount Network la serie tv ispirata a "To catch a thief" di Alfred Hitchcock

Temptation Island, sesta puntata: si riparte con il falò di Ilaria e Massimo. Domani ultima puntata

Lunedì 29 Luglio 2019, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova serie tv sarà trasmessa in Italia, in, su Paramount Network.Si tratta della la prima coproduzione internazionale Latin America, Italia e Spagna, prodotta da Viacom International Studios., "segue le vicende di un ex ladro di gioielli soprannominato "il Gatto", il quale sarà chiamato a scoprire l’identità del misterioso truffatore che agisce a suo nome. Alle rapine e agli enigmi da risolvere, si aggiunge l’appassionata storia d’amore tra i due protagonisti – interpretati dall’attore argentino Pablo Echarri e dall’attrice spagnola Alexandra Jiménez - che terrà lo spettatore incollato alla poltrona.«Non è stato facile la sfida di adattare Hitchcock. L'ho fatto con umiltà ma anche con orgoglio. Caccia al Ladro è una serie pop dal linguaggio contemporaneo proprio come era il film del maestro. Mi auguro che il pubblico italiano che sarà il primo al mondo a vederla, ne apprezzerà lo sforzo», commenta Javier Olivares, showrunner della nuova serie tv.che apre la stagione con un avvincente inizio. Nella prima puntata Juan Robles, gallerista sudamericano trapiantato a Barcellona, sposa Lola Garay, un ispettore di polizia. I due sono pronti per la luna di miele quando arriva una tremenda notizia da Buenos Aires e la coppia è costretta a cancellare il viaggio: Román - il vecchio zio di Juan – è stato arrestato. Juan e sua madre Luisa decidono di partire subito per l’Argentina, mentendo però a Lola e dicendole che si tratta di un problema salute dello zio. Tra bugie, misteriose coincidenze e rivelazioni inaspettate, dietro tutto si nasconde un grande segreto. A seguire il secondo episodio, nel quale il mistero si infittisce: ma chi è in realtà il Gatto? Il passato di Juan torna a perseguitarlo. Continuare a mentire alla moglie Lola diventa sempre più complicato. Sono in molti a fare domande e a riprendere dall’archivio il caso “Il Gatto”.