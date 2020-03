C'è Posta per te, figlia cacciata da casa dai genitori che non accettano il fidanzato: «Può tornare solo se lascia Gabriele»

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 14:41

. Dafne ha deciso di partecipare ainsieme al fidanzato Gabriele e ai genitori di lui per cercare di rperché da quando i due stanno insieme la mamma e il papà hanno chiuso ogni rapporto, al punto che il padre è arrivato a dire che non la considera più nemmeno come una figlia.«Gabriele lavora e non ha problemi con la legge. A mio padre non piace perché pensa che non sia alla mia altezza e perché non è dello stesso paese», spiega Dafne che racconta di essere stata cacciata di casa dal papà e che da quel momento è andata a vivere con Gabriele e la sua famiglia. Quando in studio entrano Giusy e Lucio Dafne parla subito a cuore aperto: «Mi mancate. Quando mia suocera fa le feste sono tutti in famiglia, tranne io che sono sola. Voglio capire perché Gabriele non vi piace. Io e Gabriele un giorno ci sposeremo. Io e Gabriele e i miei suoceri siamo ormai una famiglia. Mi mancate solo voi due e mia sorella. Se avete un cuore dimentichiamo il passato».I genitori però non sono convinti. Lucio racconta di non aver cacciato la figlia ma ha spiegato che è lei che è andata via senza dire nulla. Lui e la madre l'hanno cercata disperatamente per giorni, hanno anche denunciato la sua scomparsa, mentre lei se ne andava in giro con Giovanni: Le auguro tutto il bene. Se è felice…», conclude il padre. La mamma l'accusa dicendo di doversi vergognare ma Dafne risponde che dovrebbe lei essere quella che si deve vergognare a rifiutare in quel modo la figlia. Lucio e Giusy sembrano convinti quando Maria fa notare che se avranno una nipote o un nipote non potranno avere la gioia di vedelo crescere rispondono duramente che se ne occuperanno gli altri nonni e ribadiscono che riaccoglieranno la figlia solo se lascerà Giovanni. Dafne si oppone e la busta viene chiusa.