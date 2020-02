C'è posta per te, sorprese con Francesco Totti e Massimo Ranieri: Le anticipazioni della sesta puntata

Francesco Totti

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani, sabato 22 febbraio, alle 21.20 su Canale 5, tornacon una nuova puntata ricca di sorprese e di emozioni. Nella sesta puntata due regali in particolare faranno brillare gli occhi a chi aprirà la busta.Tornano le amatissime storie del people show di, storie di vita di persone comuni che decidono di affidarsi a “C’è Posta per Te” per risolvere storie spesso complicate e dolorose ma anche fare un regalo ad un familiare o ad un caro amico o ritrovare un amore perduto e mai dimenticato.Sono due i grandi personaggi coinvolti nelle sorprese di questa settimana:, grande campione e bandiera italiana del calcio nel mondoe Massimo Ranieri, poliedrico artista, cantante, showman, attore e conduttore televisivo.