C'è posta per te, anticipazioni seconda puntata: in studio Mara Venier e Can Yaman

Venerdì 17 Gennaio 2020, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Domani, in prima serata su Canale 5, dopo lo strepitoso debutto di sabato scorso - circa 5.930.000 milioni per uno share del 30.2% - l’appuntamento in prima serata è con Maria De Filippi e la seconda puntata di C’è Posta per Te.Dopoanche la seconda puntata diin onda sabato sera su Canale 5 avrà due ospiti molto amati dal pubblico.Anche questa settimana sono come sempre le storie le protagoniste assolute del racconto che vede coinvolti in due “grandi” sorprese la diva della Tv, amica e collega di Maria,che affiancherà Amadesu nella serata finale del Festival di Sanremo 2020 - e l’irresistibile e affascinante attore turco, protagonista della serie tv di Canale 5 “Bitter Sweet”.