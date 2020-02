C'è posta per te, Maria De Filippi sbotta con l'ospite: «Sei lo str...o dell'anno»

di Emiliana Costa

Sabato 1 Febbraio 2020, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sugli ultimi aggiornamenti.Stasera, a C'è posta per te la storia di Ernesto che dopo aver tradito ripetutamente la moglie arriva in studio per chiederle perdono.racconta la storia di Ernesto: «». La moglie, con cui ha tre figli, si dice ancora innamorata di lui, ma non riesce a credergli.Maria allora interviene: «». Su Twitter piovono commenti. C'è chi plaude allo sfogo di Maria. «Ha detto una parolaccia, sono morta», scrivono. E chi pensa che Maria non la dovrebbe convicere ad aprire la busta: «L'ha tradita per tre anni, mura la busta. Maria ma che scherziamo». E voi come la pensate?