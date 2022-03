C'è Posta per Te, tutti pazzi per Christian: chi è il 19enne che ha dato una lezione di vita al padre

Un ragazzo d'altri tempi. Ha fatto colpo, per la sua educazione, per la sua maturità e per il suo fisico, Christian Foderà, il 19enne protagonista sabato sera a C'è Posta per Te. Nonostante la sua giovane età il ragazzo è stato in grado di dare una grande lezione di vita al padre, ma anche a tantissime persone, dimostrando che nella vita non vince chi si alza e urlando se ne va, ma chi resta e con rispetto cerca di comprendere le situazioni e combatte.

C'è Posta per te, la storia di Christian Foderà

Il ragazzo era stato chiamato nel programma di Maria De Filippi dal padre Giovanni che lo ha abbandonato appena nato. Christian era il frutto di un tradimento, e così ritenendolo un limite per la sua libertà personale Giovanni, che all'epoca aveva 22 anni, decise di non volerlo crescere. Non gli ha mai fatto mancare il mantenimento, ma l'amore sì, quello non c'è mai stato. È cresciuto con la mamma Christian e con i nonni che non smetterà mai di ringraziare, ma ieri il padre, che ora ha anche un altro figlio, è arrivato nello studio di Canale 5 per chiedere scusa e per provare a ricucire un rapporto con il primo figlio.

Le parole del padre

«Ti chiedo perdono per il male che ti ho procurato in questi anni. Ti ho reso orfano, ma un padre lo avevi. In quel periodo non ero maturo per prendermi grandi responsabilità. Ti chiedo perdono perché sono stato assente nei momenti più delicati della tua vita e so che ne hai avuti tantissimi. Ormai sono passati tanti anni, sono un uomo diverso, sono cresciuto, sono responsabile, sono padre. Vorrei che tu mi dessi una possibilità e che magari, con il passare del tempo, tu mi chiamassi papà. La tua indifferenza mi fa stare male, ma ci sta, è giusto che sia così. Ho perso 19 anni della tua vita, non ne voglio perdere più. Ho un peso addosso che voglio togliermi».

La reazione di Christian

Nessuno di fronte a quelle parole avrebbe reagito come Christian. Un figlio che per 19 anni non ha mai avuto notizie del padre, se non un assegno mensile, e che si è trovato di fronte un uomo (sconosciuto) che gli chiedeva di riabbracciarlo probabilmente avrebbe insultato e urlato contro Giovanni, ma Christian non lo ha fatto. Educazione, pacatezza, rispetto, valori incorniciati in una bellezza esteriore indiscutibile.

«La mia infanzia senza un padre non l’ho vissuta bene, è stato terribile. Ricordo che mia madre ha cercato di darmi di tutto, a differenza tua. Ricordo ogni festa del papà passata da solo. Una volta, era la festa del papà, le maestre alle elementari ci avevano chiesto di fare un regalo a papà. Tutti i miei compagni lo fecero e io pure. Ho passato tutto il giorno ad aspettarti con quel regalo tra le mani, ma non sei venuto. Da allora, non ricordo nulla: la tua faccia, la tua voce, il tuo nome, nulla. Non sento nulla, solo indifferenza. Non sono arrabbiato, ma solo deluso. Quanto alla rabbia, non meriti neanche quella». Ha poi aggiunto: «Ho avuto la famiglia che mi è stata vicina, ma mai a nessuno ho permesso di prendere il ruolo di mio padre. Lui è stato un vigliacco». Su queste parole la De Filippi capisce che c'era del salvabile, e aiutata papà e figlio a ritrovarsi, ma il merito in fondo resta tutto di Christian.

L'intervento di Maria De Filippi, decisivo come sempre

La padrona di casa, nonostante capisse la reticenza del giovane, ha invitato il ragazzo a riflettere sul fatto che se avesse aperto la busta lui avrebbe dato una grande dimostrazione di coraggio a quel padre "vigliacco". Ha fatto centro Maria, anche stavolta, e quel no secco ha cominciato a vacillare dando la possibilità a Giovanni di "giocarsela".

«Lo so, non ho giustificazioni, ma ora non ho più 22 anni, ne ho 42. Sono cresciuto, possiamo ricominciare. Non sentirti responsabile. Il fatto che sia venuto qui rischiando il mio lavoro è il minimo, rispetto alla sofferenza che hai vissuto in questi anni. Sei bellissimo lo sai? Ti guardo e penso a cosa mi sono perso». Un sorriso e poi il gesto inspettato: «Va bene, apriamo la busta». Poi un lungo e forte abbraccio.

Chi è Christian Foderà?

Christian ha conquistato tutti e da ieri i telespettatori sono alla ricerca dei suoi profili social. Il 19enne che vive a Palermo dove frequenta il liceo, ha una passione per la palestra. Finiti gli studi spera che questa passione possa diventare un lavoro, Christian vorrebbe diventare un personal trainer. Ama il suo buldogg francese. Dal suo profilo Instagram si evince che è anche appassionato di moto e da quanto appreso ieri nella puntata di C'è posta per te, sappiamo anche che è fidanzato. Ma alle telespettatrici non importa e da ieri le bacheche dei suoi social sono pieni di apprezzamenti e i follower di instagram schizzano a 12,4 mila.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA