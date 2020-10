"Buonasera dottore": è tornato, per la sesta stagione, il programma di medicina di TV2000

Venerdì 16 ottobre, alle ore 21.10, è ripartita su TV2000 (canale 28 Digitale terrestre e 157 Sky) la sesta edizione di “Buonasera Dottore”, il programma di informazione medica condotto dalla giornalista Monica di Loreto. Sette appuntamenti, in prima serata, dove si alternano le eccellenze della medicina italiana, i migliori specialisti del settore sanitario e gli esperti di alimentazione e benessere. In ogni puntata approfondimenti in diretta sull’emergenza coronavirus, con consigli e indicazioni pratiche dalle più autorevoli voci del settore. Oltre agli aggiornamenti sull’andamento della pandemia, si racconta come il mondo della medicina riesce a garantire al paziente servizi e assistenza in sicurezza. Ogni settimana un viaggio all’interno delle migliori strutture sanitarie per vedere come combattere l’artrosi, dalla diagnosi alle terapie più all’avanguardia.

A grande richiesta, torna la rubrica sulla sana alimentazione: dai cibi per rafforzare il sistema immunitario, alla cura della pressione alta a tavola. In più, una rubrica sui superfood, quegli alimenti che fanno vivere in salute e a lungo, con il dottor Davide Campagna, dentista e chef. Ad accompagnare Monica Di Loreto, tutti i venerdì, il dott. Giovanni Angiolini, ortopedico di fiducia di “Buonasera Dottore”, con i trattamenti più all’avanguardia per affrontare l’artrosi e i dolori articolari. “Buonasera Dottore”, in onda su TV2000 è ideato e scritto da Fausto Della Ceca con la collaborazione di Antonio Giarnieri, Anna Lavinia e Marta Salvati.



