Bryan Cranston, protagonista di Breaking Bad: «Ho avuto il coronavirus, ora dono il plasma per aiutare chi sta male»

Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha avuto il. Il protagonista della serie di successoha rivelato sul suo account Instagram di essere stato colpito dalla malattia e di essere guarito tanto da aver sviluppato gli anticorpi. Ora Cranston ha annunciato che la sua intenzione èper poter aiutare chi sta male.«Ho iniziato un programma alla Ucla, speriamo che donando il plasma possa aiutare le altre persone», ha dichiarato nel video mostrando alcune parti della procedura. «Sono stato tra i fortunati. Lievi sintomi. Ringrazio il cielo e vi chiedo di continuare a indossare quella dannata mascherina e di continuare a lavarvi le mani e mantenere le distanze di sicurezza. Possiamo farcela, ma solo se seguiamo le regole insieme».Poi lancia un appello ai suoi followers: «Se ora vi sentite un po’ costretti e limitati nella vostra libertà di movimento, se come me siete stanchi di tutto questo, vorrei incoraggiarvi ad avere un po’ di pazienza in più. Io cercavo abbastanza seriamente di seguire i protocolli, eppure ho contratto il virus».