Bryan Ceotto, chi è e cosa ha fatto il giovane ospite di "Oggi è un altro giorno"

Bryan Ceotto ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Bryan Ceotto, 22 anni, in passato si chiamava Dafne e ha raccontato ai suoi follower sul social il suo cambiamento di sesso.

Gli Audio 2, chi sono e cosa ha fatto il gruppo ospite di "Oggi è un altro giorno"

Bryan Ceotto

Bryan Ceotto a "Oggi è un altro giorno"

Bryan Ceotto ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Bryan Ceotto, il ventiduenne di Conegliano, studente di Lettere alla Statale di Milano, che sui social ha raccontato la transizione che l’ha portata dall’essere Daphne a diventare Bryan. Fin da piccolo si è sentito intrappolato nel corpo di una donna, ma la spinta a cambiare arriva in terza superiore con un tema sulla musica: «Ero un fiume in piena– ha raccontato a “La Stampa” - e ho steso su carta ciò che sentivo. Il prof mi ha preso da parte, mi ha ascoltato e aiutato a trovare il coraggio di dire tutto ai miei compagni».

Bryan ha parlato della sua volontà di cambiamento con i suoi genitori: nel dicembre 2020 ha iniziato il suo percorso di transizione con le sedute dalla psicologo e Il 12 giugno 2021 la terapia ormonale con iniezioni di testosterone. Per il momento Bryan non si è sottoposto a mastectomia e falloplastica in attesa del riconoscimento legale della sua identità da parte dello stato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA