Bruno Vespa bacchettato da un tredicenne: «I pipistrelli? Non sono uccelli, ma mammiferi...» VIDEO

Piccolo scivolone per Bruno Vespa, lo storico giornalista e conduttore Rai, che è stato ‘bacchettato’ da un ragazzino di 13 anni durante una trasmissione televisiva. Vespa era ospite del programma "Da noi… a ruota libera", di Francesca Fialdini su Raiuno, e stava parlando con il giovane Francesco Barberini, un 13enne appassionato di ornitologia. Francesco due anni fa è stato nominato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Alfiere della Repubblica italiana, per meriti scientifici e divulgativi.

A dispetto dell’età, insomma, è un vero esperto: «Cinque libri tutti sugli uccelli. Perché gli uccelli e non un altro tipo di animale,,,, e quali, i canarini, le rondini o anche quelli misteriosi come i pipistrelli, diventati di gran moda perché ci hanno portato il Covid?», gli chiede Vespa durante la loro conversazione. E la risposta di Francesco è tranchant: «Allora innanzitutto i pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi...», esordisce. «Eh sì, insomma, insomma...», ribatte Vespa un po' imbarazzato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA