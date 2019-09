Bruno Vespa, polemiche per l'intervista a Lucia Panigalli. Il giornalista: «“Porta a Porta” da sempre con le donne vittime di violenza »

È polemica su un'intervista rilasciata ieri a “ Porta a Porta ” da Lucia Panigalli, sopravvissuta a un tentativo di omicidio da parte dell'ex compagno. Nel mirino sono finite alcune frasi di Bruno Vespa (come «Se avesse voluto ucciderla, l'avrebbe uccisa» o «È fortunata, perché è sopravvissuta. Tante donne vengono uccise»), ma anche il tono dell'intervista definita «intollerabile». Attacchi al quale il conduttore replica dicendosi «sorpreso e indignato». «Il tono dell'intervistatore tra risolini, negazioni, battutine è semplicemente intollerabile. Questo non è giornalismo, questa è spazzatura», scrive sui social l'associazione Non Una Di Meno. «Proteste, indignazione, richieste di scuse: l'intervista di Porta a Porta alla donna sotto scorta per tentato femminicidio è stata una brutta pagina del servizio pubblico. Oltre al codice etico per i social cui lavora la Vigilanza serve rigoroso rispetto del Contratto di Servizio», scrive su twitter il deputato Pd Michele Anzaldi.



LA REPLICA DI VESPA «Sono sorpreso e indignato da alcune reazioni alla mia intervista di ieri sera alla signora Lucia Panigalli. Se c'è una trasmissione che dalle sue origini si è fatta portavoce della tutela fisica e morale delle donne vittime di violenza questa è “ Porta a porta ” . Abbiamo invitato la signora proprio perché il suo caso è clamoroso e allo stato la legislazione non è in grado di proteggerla in maniera adeguata. È gravissimo che si voglia estrapolare una frase da un dialogo complessivo di grande solidarietà e rispetto. La risposta migliore a queste calunnie sono i ringraziamenti che abbiamo ricevuto dalla signora e dal suo avvocato». Bruno Vespa commenta così, in una nota, le critiche e le accuse indirizzategli sui social di aver usato frasi e toni impropri nell'intervistare martedì sera a 'Porta a portà Lucia Panigalli, sopravvissuta a un tentativo di omicidio da parte dell'ex compagno.



