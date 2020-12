Bruno Vespa va in tv in pigiama per il nuovo late night show VIDEO

Nella puntata di ieri del nuovo late night show Pigiama Rave di Rai4, Saverio Raimondo si è connesso alla "stanza delle riflessioni più alte" di un Bruno Vespa inedito, in pigiama. Il noto giornalista di Porta a Porta si è messo in gioco a tal punto da ammettere di possedere un'acquario con esponenti della prima e della seconda repubblica e tanto da giocare a I SOLITI VESPA, un gioco ironico in cui Vespa cercava di riconoscere i suoi libri dalla foto nella quarta di copertina.

Durante la puntata, inoltre, dopo la DAD, la "didattica a distanza", Saverio Raimondo, visto il momento storico, inaugura il PAD, il "presepe vivente a distanza", unendo l'Italia con tre componenti tra i più simbolici della natività: dal presepe vivete di Bondone (TN) Tommaso è San Giuseppe, dal presepe vivente di Fasano (BR) Vitalba è Maria, la Madonna, mentre, dal Presepe nel Presepe, a Morcone (BN), Luca è Gesù.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Dicembre 2020, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA