Bruno Vespa, il dramma del figlio Federico a Vieni da me: «Non riuscivo a respirare...». Caterina Balivo si commuove

di Emiliana Costa

Mercoledì 27 Novembre 2019, 19:01

Sule ultime novità.Oggi, Federico Vespa è stato ospite die ha presentato il suo primo libro autobiografico L'anima del maiale, nel quale ha raccontato un periodo duro della sua vita.Ecco le parole di Federico Vespa: «So che non lo hanno fatto apposta, ma sono stati carenti. Lo sanno e lo abbiamo superato, ma io volevo una famiglia più presente. Volevo meno lusso ma due genitori più presenti con me. Se dai 0 ai 12 anni non cresci tuo figlio bene poi succedono i guai. Non uscivo mai, non avevo amici, mi sentivo un agnello in mezzo ai lupi. Mi facevo schifo. Mia madre se n'è accorta e ha iniziato a uscire con me, mi ha salvato la vita senza saperlo.». Caterina Balivo, commossa, lo rassicura: «La mamma quindi c'è stata».Federico Vespa racconta poi che gli fu diagnosticato un disturbo ansioso e lievemente depressivo.».