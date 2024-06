Bruno Vespa sbotta contro gli autori di Porta a Porta durante la diretta: «Vi ho visto, la smettete?»

di Redazione web

Bruno Vespa ha condotto una puntata speciale di Porta a Porta per discutere delle elezioni europee intervistando alcuni politici delle varie fazioni. Il giornalista che, tra le altre cose, è anche noto per saper mantenere l'ordine in studio tra gli ospiti anche quando questi ultimi perdono la pazienza, si è innervosito prendendosela con i suoi autori. Il video ha già fatto il giro dei social.

Bruno Vespa contro gli autori

Bruno Vespa si è reso protagonista di episodio "tragicomico": i suoi ospiti stavano dibattendo su temi di politica e lui cercava di interromperli per chiudere la discussione. A un certo punto, il giornalista si è rivolto agli autori, evidentemente davanti a lui, e ha sbottato dicendo: «Basta per favore dobbiamo chiudere. Mi state facendo cenno, vi ho visto! La smettete? Ecco, basta, per favore. Adesso devo chiudere, perché altrimenti questi rompiscatole...».

Un serenissimo Bruno Vespa sbraita contro gli autori di #PortaaPorta. pic.twitter.com/P3zMVZfVhW — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 10, 2024

I commenti

Il video in cui Bruno Vespa si innervosisce contro i suoi autori è stato commentato da molti utenti soprattutto su Twitter.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA