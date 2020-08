Bruno Barbieri torna con 4 Hotel: nella nuova edizione arriva anche il "Cliente maleducato"

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Agosto 2020, 18:19

Ricominciano le sfide tra gli albergatori d’Italia. Dal 1° settembre, ogni martedì su Sky e Now tv, lo Chef stellato sarà protagonista della gara – produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia - tra gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia.Quest’anno, il viaggio di 4 Hotel tra le strutture che rappresentano il biglietto da visita del turismo italiano, toccherà Versilia, Penisola Sorrentina, Garda, Chianti, Marche, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo. Tutte le puntate sono state registrate prima dell’entrata in vigore del lockdown per l’emergenza Covid-19.La partenza dell’itinerario di questa stagione – nella puntata di martedì 1° settembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV – è fissata in Versilia, tra Forte dei Marmi, Camaiore e Viareggio, una zona amatissima dai turisti provenienti da tutto il mondo, attratti dal mare incantevole e dalle campagne verdissime, in cui cultura millenaria e le meraviglie della natura si fondono per creare una storia e un luogo unici. In sfida ci sono Francesco, titolare dell’Hotel Esplanade di Viareggio; Giovanni, titolare dell’Hotel Bijou di Forte dei Marmi; Letizia, proprietaria del Relais Corte dei Rodeschi, nell’entroterra di Camaiore; e Massimo, proprietario e gestore di Villa La Bianca, a Camaiore.In questo ciclo di episodi, otto nuove puntate durante le quali gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult.Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.Viaggiatore del mondo, con il suo stile sofisticato ed elegante Bruno è conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara. Un po’ per lavoro un po’ per passione, lo Chef ha viaggiato tantissimo, tanto da diventare un vero esperto in accoglienza alberghiera. Durante le puntate questo gli permetterà, sfoggiando il suo lato più ironico e pungente, di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.Francesco, titolare dell’Hotel Esplanade di Viareggio, pistoiese doc dal sorriso e dalla parlantina toscana, ha cominciato ad occuparsi dell’hotel due anni fa in seguito alla morte dell’amato “babbo Piero”. Prima di allora si è sempre occupato di edilizia portando avanti gli altri affari di famiglia. Oggi Francesco gestisce l’hotel insieme ad altri 3 soci.L’hotel Residence Esplanade è gestito dalla famiglia di Francesco sin dagli anni ’80, quando il papà Piero ne acquistò la proprietà ristrutturandolo interamente.L’hotel si trova sulla passeggiata principale di Viareggio, a pochi metri dal mare. La struttura è un palazzo storico costruito nel 1938. L’Esplanade dispone sia di camere che di mini appartamenti gestiti come residence.Giovanni, titolare dell’Hotel Bijou di Forte dei Marmi, lavora nel settore alberghiero dal 1974. L’hotel Bijou si trova esattamente a 700 metri dal mare ed è gestito da Giovanni e da sua moglie Marisa che ricopre il ruolo di direttrice. Giovanni sostiene di essere in una posizione privilegiata essendo in una zona residenziale e lontana dalla confusione del centro e del lungomare.La struttura ha uno stile moderno con colori freschi “provenzali”: Giovanni e Marisa hanno infatti lavorato per diversi anni in Costa Azzurra. La mascotte dell’hotel è Mindi, il loro cagnolino bassotto.Letizia è, insieme al marito, proprietaria del Relais Corte dei Rodeschi, nell’entroterra di Camaiore, ma anche una dermatologa: ha inventato una maschera per il viso molto speciale con la polvere del marmo di Carrara, e a questo proposito afferma di essere l’unica al mondo ad utilizzare il marmo come trattamento di bellezza.Letizia è molto orgogliosa della location del suo Relais Corte dei Rodeschi: preferisce di gran lunga essere immersa nel verde delle alpi Apuane piuttosto che sul mare. Il suo è un Relais di campagna 4 stelle: si tratta di un’antica dimora storica lucchese del 1700 situata all’interno di un borgo storico. Ha un giardino privato con parco all’inglese con piscina. Un piccolo torrente passa vicino alla villa che è raggiungibile attraverso un piccolo ponticello. Grandi affreschi e soffitti in legno a cassettoni sono alcuni degli elementi che spiccano all’interno della villa.Massimo è il proprietario e gestore di Villa La Bianca, a Camaiore. Il relais Villa la Bianca, situato tra le campagne di Camaiore, è una villa signorile del 1500; è stato il centro più attivo della letteratura italiana degli anni ’80, ed è stata la casa privata del letterato Cesare Garboli. Nel corso degli anni la struttura ha subito diverse trasformazioni: è stata prima un frantoio con il molino e l’acquedotto, poi è stata trasformata in un opificio con l’aggiunta di una dimora signorile e una ciminiera; solo nei primi anni del ‘900 viene acquistata dalla famiglia Garboli che la trasforma in una casa privata. Alla fine degli anni ’90 è stata trasformata in un relais. La filosofia della struttura è quella di offrire il massimo relax agli ospiti, facendoli sentire in un’altra epoca.