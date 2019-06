Bruno Barbieri torna in tv con 4 Hotel: Prima puntata in Puglia

Bruno Barbieri

Nella prima puntata che andrà in onda domani 6 giugno alle 21.15 su Sky Unoalla scoperta di masserie e trulli, tra le località più affascinanti del “tacco dello stivale”. La sfida è tra Pasquale, Caroline, Tonia e Silvana. Chi di questi quattro albergatori riuscirà a convincere Bruno Barbieri, conquistando così il titolo?Nel programma 4 Hotel, in onda di giovedì su Sky Uno prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia. La prima puntata è in Puglia e nelle prossime settimane, si sposta a Torino, per proseguire poi in Umbria, a Roma, in Valtellina, a Verona, in Liguria e concludersi a Catania. Otto nuove puntate durante le quali gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità.Colleghi e avversari allo stesso tempo – guidati da Bruno Barbieri – i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ogni albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.Viaggiatore del mondo, con il suo stile ricercato ed elegante Bruno è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara. Un po’ per lavoro e un po’ per assecondare la sua passione per i viaggi, lo Chef ha viaggiato tantissimo, così da diventare un maestro indiscusso dell’arte dell’accoglienza alberghiera. Ironico e pungente, racconterà la sfida e metterà i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.L’albergo diffuso Trulli Holiday è un pezzo di storia della città di Alberobello. I trulli di pietra calcarea sono stati rimodernati con l’intento di dare vita ai vecchi trulli per renderli moderni e funzionali al cliente. Pasquale è talmente innamorato del suo lavoro e di ciò che ha costruito che ha deciso di vivere in uno dei trulli dell’albergo; si definisce una persona umile, un chiacchierone e un pugliese doc.La filosofia della piccola Boutique House è quella di creare un’unione, o meglio, un’alchimia tra il rigore svizzero e lo charme pugliese, rispecchiando l’unione tra due culture e la continua ricerca di qualità. Alta è l’attenzione di Caroline alla cura dell’ambiente. Caroline è una donna molto forte e determinata, prima di aprire la sua attività era una fotografa di guerra e qualche anno fa ha scritto una guida turistica in tedesco che si chiama “La mia Puglia”.In origine era solo un B&B che poi si è ampliato sempre di più grazie all’acquisto delle diverse case degli abitanti della zona, diventando una sorta di B&B diffuso. La filosofia della struttura è legata all’amore per il cibo, la stagionalità e la territorialità. Tonia si definisce una vera problem solver, una donna decisa e determinata.Un’elegante masseria dallo stile shabby chic, che apparteneva alla famiglia del marito di Silvana, ma lei l’ha ristrutturata nei minimi particolari mettendoci tutto il suo cuore. Silvana è una persona tranquilla, finché non le si pestano i piedi o fino a quando non viene attaccata su ciò a cui tiene.