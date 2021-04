Enrico Brignano, quarto appuntamento con “Un’ora sola vi vorrei”, ospite il rapper Clementino

Sessanta minuti di sketch, divertimento e risate in compagnia di Enrico Brignano con il suo one show man “Un’ora solo vi vorrei”. L’appuntamento per la quarta puntata della nuova stagione è per martedì 27 aprile in prima serata su Rai2. Chi segue il programma sa che il comico romano ama commentare fatti di attualità con la sua verve romanesca e brillante. Domani l’ospite del suo programma sarà Il rapper Napoletano Clementino, che per l’occasione si dedicherà a un omaggio a Dante per il settimo centenario dalla sua scomparsa.

Il punto di partenza delle puntate rimane l’attualità, presentata dall’artista con ironia e divertimento, con la verve che lo contraddistingue, accompagnato con canzoni e mise en scene realizzate grazie alla band di dieci elementi del Maestro Andrea Perrozzi e le coreografie di Thomas Signorelli. Nella band figurano Aidan Zammit (tastiere, arrangiamenti e voce), Pino Iodice (chitarre e arrangiamenti), Samantha Discolpa (voce), Jennifer Milan (voce), Irene Cedroni (voce), Alessandro Sanna (basso), Puccio Panettieri (batteria), Alessandro Chimienti (chitarre) e Luca Scorziello (percussioni).

Completano il cast un corpo di ballo composto da otto ballerini, e l’immancabile moglie Flora Canto, che come sempre, commenterà sul finale, la puntata del marito. Anche L’attrice Marta Zoboli, ormai ospite fissa del programma, regalerà agli spettatori il nuovo personaggio della settimana, dall’esperta di vaccini in chiave estremamente ironica alla poetessa dalle rime “strampalate”.

Il programma, in onda dagli Studios ITV Movie di via Tiburtina in Roma, ha come autori Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Piero Guerrera, con la collaborazione di Mario Scaletta, Alessio Parenti e di Stefano Sarcinelli ed è Prodotto da Itv Movie per Rai2, e avendo la presenza di un pubblico in studio, rispetta le norme riguardanti L’emergenza sanitaria anti Covid-19. Nell’attesa di poter rivivere i nostri comici preferiti nei teatri e nell’attesa di poter tornare a una vita semi-normale, la compagnia di Enrico Brignano e del suo cast, è una ventata di aria fresca, divertimento e risate. Quelle che purtroppo, in questo ultimo anno sono mancate moltissimo.

