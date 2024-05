«Bridgerton, nella terza stagione tutte le sfumature dell’amore»

di Alessandra De Tommasi

Lei è la scrittrice inglese di pettegolezzi più temuta (ma in incognito), lui un Peter Pan che va in giro per il mondo in cerca di stabilità. Sono Penelope e Colin, due membri dell’aristocrazia britannica del periodo Regency. Nati dalla penna di Julia Quinn per Mondadori, rappresentano la nuova coppia della serie in costume “Bridgerton”, nella terza stagione divisa in due parti (16 maggio e 13 giugno su Netflix). Per l’occasione la coppia di attori, Nicola Coughlan e Luke Newton, ha intrapreso un tour internazionale per anticipare ai fan la lovestory: sono gli unici finora ad avere un soprannome, “Polin”.

Bridgerton 3, Penelope fa un «make over estetico e si apre all'amore». La prima volta di Lady Whistledown

Dopo gli amori dei capitoli precedenti, con il duca di Hastings (Regè-Jean Page), e con il visconte Bridgerton (Jonathan Bailey), l’asticella continua ad alzarsi e tutto diventa più scintillante, glamour e romantico. «La serie – spiega l’attrice – è un’ode all’amore. Ogni volta che ricevevamo i copioni noi attori riuscivamo subito a immedesimarci», a riprova del fatto che la produttrice Shonda Rhimes (la mamma di “Grey’s Anatomy”) non sbaglia un colpo. Infatti sono appena iniziate le riprese della quarta stagione, unica finora confermata rispetto agli 8 libri della saga. In queste nuove puntate il tentativo è quello di trasformare il brutto anatroccolo, Penelope, in cigno.

La dinamica usata anche nelle altre stagioni resta la stessa: il protagonista capisce di essere innamorato solo quando trova un rivale. Quindi, spronato dalla concorrenza, si dà alla conquista. In questo caso si tratta di Lord Alfred, a cui presta il volto Sam Philipps, un ricco avventuriero che gira il mondo ma è in cerca di una compagna. Tra i volti nuovi di questa stagione, arriva Hannah Dodd, che sostituisce Ruby Stokes nel ruolo di Francesca, la terz’ultima figlia del compianto visconte Bridgerton. È di una bellezza mozzafiato ma anche di una timidezza incredibile. Insomma, l’obiettivo della serie è mostrare tanti tipi di sentimenti, di amore, di sintonia. E il maggiore dolore è la rottura dell’amicizia tra Eloise (Claudia Jessie) e Penelope: quando la prima scopre che la seconda è Lady Whistledown non vuole più saperne di lei.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA