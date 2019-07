Bridgerton arriva su Netflix, ecco il cast della serie prodotta da Shonda Rhimes

Giovedì 11 Luglio 2019, 16:59

, la nuova serie targata Shondaland, casa di produzione fondata da Shonda Rhimes, è pronta ad arrivare sugli scherminel 2020 e intanto il canale di streaming ha reso noto il cast dei protagonisti.La serie è ambientata nel mondo dell'alta società Regency London ed è basata sui bestseller della scrittrice Julia Quinn. Al centro del racconto la potente famiglia Bridgerton (composta da otto fratelli) divertente, audace e alla continua ricerca di avventure in un ambiente seducente, ricco di regole intricate e drammatiche lotte di potere, dove nessuno è mai veramente al sicuro.A proposito del cast, il creatore Chris Van Dusen ha così commentato: “Non avremmo potuto trovare un gruppo di attori più adatti per dare vita a Bridgerton. Durante la creazione di questa serie, l'obiettivo era di trasformare un genere molto tradizionale in qualcosa di fresco, intelligente, sexy e divertente. Questo è esattamente ciò che il cast incarna e io sono estremamente entusiasta di vederli interpretare questi personaggi, che affascineranno gli spettatori”.Nel cast:PHOEBE DYNEVOR (Younger, Dickensian) è DAPHNE BRIDGERTONDaphne ha aspettato tutta la vita per fare il suo debutto in grande stile sul “mercato del matrimonio”. Ora è pronta a conquistare la città, ma non tutto procede esattamente come previsto, specialmente dopo l’incontro con il Duca di Hastings.REGÉ-JEAN PAGE (For The People, Roots) è SIMON BASSETAppena tornato a Londra, il Duca di Hastings si ritrova ad essere l’oggetto di interesse principale di mamme ambiziose intenzionate ad accasare al meglio le figlie. Eppure, l’acclamato Duca non è interessato al titolo, alla società e neppure ad accasarsi.GOLDA ROSHEUVEL (Silent Witness, Lady MacBeth) è QUEEN CHARLOTTEVera e propria amante dello stile della società londinese, la regina Charlotte si ritrova a vivere in balia dei pettegolezzi di Lady Whistledown, anche se lei giurerebbe che è al di sopra di tali banalità. Solo dopo l’avvento di un nuovo scrittore di pettegolezzi che prende di mira le dinamiche di palazzo, la regina Charlotte capisce che deve fare qualcosa.JONATHAN BAILEY (W1A, Broadchurch) è ANTHONY BRIDGERTONIl nobile inglese per antonomasia, Anthony è il maggiore dei fratelli Bridgerton, capofamiglia da quando ha assunto il titolo di visconte del defunto padre. Infinitamente bello, affascinante e ricco, è tra gli scapoli più interessanti. Ma prima di pensare al matrimonio e ad un erede, Anthony dovrà prima imparare a temperare la sua ricerca del piacere.LUKE NEWTON (The Lodge, The Cut) è COLIN BRIDGERTONColin Bridgerton è capace di disarmare i membri dell’alta società londinese con allegre battute, anche se dietro quegli occhi si nasconde un’anima responsabile. Colin prende in simpatia la nuova arrivata in città, ma quando la simpatia si trasforma in infatuazione, finisce per dare di più di quello che potrebbe aver mai potuto immaginare.CLAUDIA JESSIE (Vanity Fair, Doctor Who) è ELOISE BRIDGERTONIntelligente, sfrontata e ribelle, Eloise Bridgerton non ha l’obbiettivo di essere un'altra giovane debuttante. Crede di essere destinata a qualcosa di molto più grande, anche se si sta avvicinando rapidamente all'età del matrimonio.NICOLA COUGHLAN (Derry Girls, Harlots) è PENELOPE FEATHERINGTONUna ragazza molto intelligente dal cuore acuto e gentile, Penelope preferirebbe stare tranquillamente al perimetro di ogni sala da ballo, piuttosto che al centro della scena.RUBY BARKER (Wolfblood, Doctors) è MARINA THOMPSONEssendo stata mandata ad abitare con i Featherington, i suoi cugini, Marina non immaginava proprio di entrare a far parte della società londinese.SABRINA BARTLETT (Victoria, Knightfall) - SIENA ROSSOLa bella, accattivante ed intraprendente cantante d'opera ha una relazione segreta con un uomo molto conosciuto in società. Divertente e un po’ irruente, Siena segretamente desidera far parte del mondo dell’alta società londinese.RUTH GEMMELL (Deep State, Penny Dreadful) - LADY VIOLET BRIDGERTONSaggia e amorevole, la madre degli otto fratelli Bridgerton riesce a trattare tutti con gentilezza e rispetto ineguagliabile. Guai, però, a chi osa avvicinarsi e a interferire con la sua famiglia. Nulla la renderebbe più felice che vedere i suoi figli sposarsi, non per convenienza o opportunità, ma per amore.