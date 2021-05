A Domenica Live, Brando Giorgi, dopo l’intervento agli occhi: «Ho rischiato di perdere la vista dall’occhio destro»

A Domenica Live, Brando Giorgi, dopo l’intervento agli occhi per cui ha lasciato L’Isola dei Famosi, racconta cosa gli è accaduto: «Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro. Mi si è staccata la retina. L’operazione è durata un’ora e mezzo. Pensavo meno. Ero ancora adrenalinico. Ero nel mio bel monolocale in Honduras e dopo 48 ore mi sono ritrovato sul lettino dell’operazione. Ho rischiato di perdere la vista dall’occhio destro».

Forzato a tenere gli occhiali da sole per proteggere gli occhi, Brando Giorgi, nel salotto tv con la moglie Daniela, toglie gli occhiali per un momento per far vedere a Barbara D’Urso che sta bene.

La presenza di Giorgi è l’occasione per uno speciale collegamento con Annalisa Minetti, attualmente positiva al Covid, che mostra il dispositivo tecnologico per gli occhiali, che potrebbero aiutarla a “vedere”: «Si mette sugli occhiali. Avrò un auricolare legato a questo dispositivo, che mi dirà tutto quello che la telecamera vede. La telecamera usa come riferimento la punta del mio naso. Questo vuol dire studiare da soli e avere un’autonomia che fino ad adesso non avevo. Mi dice tutto. Anche i volti delle persone».

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Maggio 2021, 17:02

