Giampiero Galeazzi e Paola Ferrari: botta e risposta al curaro

Botta e risposta tra due big del calcio Rai in tv. Giampiero Galeazzi commenta così la decisione di Paola Ferrari di lasciare la rai dopo i Mondiali del Qatar: «Non ne sentirò molto la mancanza», sottolinea l'ex canottiere e giornalista al Corriere dello Sport. «Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo».

Non è mancata la risposta della Ferrari che su Instagram punge il collega con stile moderato e rispettoso: «Giampiero, io sento la tua mancanza. Sei stato un Maestro per me. Hai ragione: sono stata invadente. Ho voluto invadere il vostro mondo di uomini che consideravano il calcio loro territorio. E sono fiera di averlo fatto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 15:14

